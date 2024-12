Israël souhaite que tous les pays de la région soient sans défense face à ses agressions (al-Houthi)

Le chef d'Ansarallah, Sayyid Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, a remis en question le soutien occidental au régime ennemi israélien, soulignant que la nation islamique n'avait plus de perspicacité ou de conscience et est devenue, aux yeux de ses ennemis, une nation naïve, stupide et ignorante qui croit à leurs mensonges, accepte leurs ruses, obéit à leurs conspirations et va là où ils l'ordonnent.

Al-Houthi a déclaré dans un discours prononcé jeudi soir sur les derniers développements que l'ennemi israélien continue depuis 440 jours avec le partenariat américain à exterminer le peuple palestinien dans la bande de Gaza, et que les pays occidentaux ont fourni à l'ennemi tous les moyens de tuer, et l'armée sioniste d'hommes et de femmes soldats rivalisent pour tuer le peuple palestinien dans la bande de Gaza, notant que « la famine continue dans la bande de Gaza, et l'ennemi mobilise des gangs criminels pour piller et voler les quantités très limitées d'aide qui entrent dans la bande ».