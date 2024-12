La marine iranienne va recevoir des navires et des armes de haute technologie de fabrication nationale

Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, a déclaré vendredi que la marine recevrait plusieurs nouveaux navires et armes conçus et fabriqués à l’intérieur du pays, équipés de technologies sophistiquées, et de pointe.

Il a souligné que le dispositif militaire de fabrication nationale rejoindrait bientôt la flotte navale iranienne et « surprendrait » les ennemis.

« Ces nouveaux ajouts couvrent divers domaines, notamment les systèmes de surface, aériens, habités, sans pilote et de missiles, dont les ennemis ignorent complètement les capacités. Ils sont équipés d'une nouvelle génération de technologies et d'armes de grande valeur dotées de capacités de dissuasion », s’est félicité le commandant de la marine iranienne.

Il a indiqué que les missiles qui doivent être dévoilés présentent « des portées très nouvelles ».

Irani a également déclaré que les avions sans pilote avec une portée opérationnelle de plus de 2 000 kilomètres et les drones sous-marins font partie des équipements militaires modernes de fabrication nationale.

« La marine iranienne attend les préparatifs nécessaires afin de dévoiler les équipements développés localement », a-t-il expliqué, soulignant qu'ils rejoindraient les unités navales iraniennes et entreraient en service dans les prochaines semaines.