Le Hamas appelle à faire pression sur Israël pour qu'il cesse ses agressions et sa guerre contre Gaza

Dans une déclaration à ce sujet, le mouvement de la Résistnce palestinienne Hamas a indiqué que la Journée mondiale de la solidarité humaine, qui est célébrée chaque année le 20 décembre par l'Assemblée générale des Nations unies, rappelle une fois de plus l'ampleur des crimes, des brutalités et de la guerre génocidaire que le régime d'occupation sioniste mène contre le peuple palestinien à Gaza depuis plus de 441 jours.

Le mouvement Hamas, tout en commémorant cette journée, a souligné que la solidarité humaine avec le peuple palestinien et sa juste cause, ainsi que le soutien à ses droits légitimes, en plein milieu de la guerre et des crimes commis par l'ennemi sioniste contre la population de Gaza, est un grand honneur pour tous ceux qui ont choisi ce chemin et qui se dressent contre les projets et les complots de l'ennemi sioniste et de ses soutiens.

La déclaration poursuit : « Nous appelons la communauté internationale et tous les défenseurs de la justice à utiliser tous les moyens possibles pour faire pression sur le régime sioniste afin qu'il cesse les crimes de génocide, de nettoyage ethnique et de déplacements forcés qu'il a perpétrés à Gaza au cours des 15 derniers mois. »