Araghchi : Le comportement d'Israël démontre la justesse des avertissements de l'Iran concernant ce régime

Dans une interview exclusive avec la chaîne égyptienne « Al-Ghad », en marge du sommet des pays islamiques en développement, connu sous le nom de D8, Seyyed Abbas Araghchi a évoqué le plan à long terme américano-sioniste visant à affaiblir et diviser les grands pays islamiques afin d'étendre le contrôle du régime occupant sur la région. Il a souligné que le comportement du régime sioniste pendant la guerre de Gaza, le génocide de plus de 60 000 femmes et enfants, ainsi que les attaques de ce régime contre la Syrie et la destruction de ses infrastructures défensives, économiques et de base, montre la véracité des avertissements de l'Iran concernant la menace qu'Israël représente pour toute la région.

Araghchi a averti du retour de la menace terroriste en Syrie en raison de la dégradation de la situation dans le pays, ce qui constituerait une menace pour tous les pays de la région. Il a ajouté que le soutien de l'Iran à la Syrie n'était pas un soutien à une personne, mais à son peuple, sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale face aux menaces sionistes et terroristes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a décrit l'objectif principal de la formation du « Front de la résistance » dans la région comme étant la lutte et la confrontation contre l'occupation et l'agression du régime sioniste en Palestine, et la réclamation des droits des Palestiniens. Il a souligné que la résistance, malgré les pertes subies après la guerre de Gaza et le martyre de certains leaders, avait infligé de lourds coups aux occupants, ce qui a contraint le régime israélien à négocier et à accepter un cessez-le-feu au Liban.