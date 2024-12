Le Royaume-Uni et l'Australie doivent mettre fin à leurs doubles standards sur le droit international (Téhéran)

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié les accusations contenues dans la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Australie et du Royaume-Uni à l'égard de la République islamique d'Iran de « sans fondement, irréalistes et hors de propos », et a demandé à ces deux pays de revoir leurs politiques « contraires au droit international et interventionnistes. »

Ismail Baghai a rappelé le soutien constant du Royaume-Uni et de l'Australie aux actions illégales, aux crimes et aux agressions du régime sioniste en Palestine occupée et dans la région du Moyen-Orient. Il a déploré leur prise de position partiale concernant les opérations de défense de l'Iran en réponse à l'agression du régime israélien contre l'ambassade d'Iran à Damas, soulignant que les opérations de défense de l'Iran dans le cadre des Promesses Franches 1 et 2 étaient parfaitement conformes au principe de légitime défense en vertu du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le porte-parole a rejeté les accusations récurrentes concernant le prétendu envoi de missiles balistiques par l'Iran à la Russie, qualifiant cette accusation de tentative des États-Unis et du Royaume-Uni de militariser davantage les relations internationales et de « mondialiser » le conflit ukrainien.