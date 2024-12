Cyclone Chido : les Mahorais en colère contre Macron

Les autorités de Mayotte n'ont pu confirmer que 35 morts à cause du cyclone Chido, tandis que certains craignent que des milliers de personnes aient été tuées.

Soixante-sept blessés graves sont aussi recensés et pris en charge, ainsi que 2 432 blessés légers.

Selon Reuters, le manque d'eau potable suscite la colère des habitants du département le plus pauvre de France.

Macron, alors en visite dans l’archipel, déclarait que les Mahorais seraient « 10 000 fois plus dans la m... » après le passage du cyclone Chido s’ils n’étaient pas en France.

Selon Le Monde, les propos irresponsables du chef de l’Etat français ont suscité l’indignation d’élus des partis d'opposition. Pour le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui s’exprime sur X, Eric Coquerel (La France insoumise), cet échange « se passe de commentaires ». « Emmanuel Macron y est allé dans (…) une attitude arrogante et donneuse de leçons (…). Moi, je l’ai vu en chemise dire : “Vous êtes fiers d’être français ?” (…) C’est pas le sujet, en fait », a réagi, de son côté, la députée écologiste Sandrine Rousseau sur France 2.



Selon les statistiques officielles, la population de Mayotte est de 321 000 habitants, mais les experts affirment que la population de cette zone est bien plus élevée.

En 2019, face au cyclone Belna qui menaçait l’île et s’annonçait violent – il l’a finalement épargnée –, les projections des services de l’Etat anticipaient entre 20 000 et 30 000 morts, et même 50 000, selon les expertises les plus pessimistes.