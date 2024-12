Les forces armées yéménites prennent pour cible un objectif militaire de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Jaffa

Dans un communiqué, les forces armées ont déclaré que la force de missiles avait pris pour cible un objectif militaire de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Jaffa avec un missile hypersonique Palestine 2.

Le communiqué précise que le missile a atteint sa cible avec précision et que les systèmes de défense et d'interception n'ont pas réussi à l'intercepter.

«Dans la victoire des griefs du peuple palestinien et de ses moudjahidines, en réponse aux massacres contre nos frères à Gaza, et dans le cadre de la cinquième phase de soutien dans la bataille de la conquête promise et du Jihad sacré, et en réponse à l'agression israélienne contre notre pays.

La force de missiles des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu, a visé une cible militaire de l'ennemi israélien dans la région occupée de Jaffa avec un missile balistique hypersonique Palestine 2.

Le missile a atteint sa cible avec précision et les systèmes de défense et d'interception n'ont pas réussi à le contrer.

Avec cette opération qualitative, les forces armées yéménites saluent tout notre grand peuple yéménite qui est descendu sur les places et les places, affirmant la confrontation et le défi à l'ennemi israélien criminel.

Elles saluent également les moudjahidines dans la bande de Gaza et leurs opérations héroïques en cours contre l'ennemi israélien et affirment qu'avec l'aide de Dieu tout-puissant, elles continueront à les soutenir jusqu'à ce que l'agression cesse et que le siège de la bande de Gaza soit levé».