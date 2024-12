Adhésion de l'Azerbaïdjan au D-8: remerciements d'Aliyev à Pezeshkian pour avoir sélectionné Bakou

Dans sa lettre adressée à Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, Ilham Aliyev a écrit : « Cher Monsieur le Président, je vous remercie sincèrement, ainsi que la République islamique d'Iran, pour la sélection unanime de la République d'Azerbaïdjan en tant que membre de l'Organisation de coopération économique (D-8) lors du 11e sommet de cette Organisation qui s'est tenu en décembre. »

Le président de l'Azerbaïdjan a poursuivi : « L'organisation D-8, qui est active depuis près de 30 ans, a pris pour la première fois une décision concernant son développement et son extension. Cette décision historique, qui témoigne de la confiance internationale envers la République d’Azerbaïdjan, est une source de fierté pour nous. »

« Nous continuerons nos efforts communs pour renforcer davantage l'amitié et la coopération entre la République d'Azerbaïdjan et l'Iran, sur la base du respect mutuel et de la bonne entente, dans l'intérêt de nos peuples et de nos pays », peut-on lire toujours dans le message de M.Ilham Aliyev.