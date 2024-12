Efforts du ministère du patrimoine culturel pour récupérer deux pièces historiques d'Iran aux États-Unis

« Suite aux informations concernant la vente aux enchères de plusieurs pièces historiques iraniennes des périodes achéménide et sassanide lors d'une vente aux enchères aux États-Unis prévue le mois prochain, le département du Patrimoine culturel a immédiatement pris des mesures pour examiner le cas et s’informer sur les détails de ces informations », a déclaré Fatemeh Davari.

Elle a ajouté : « Le ministère du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat de la RII ouvre un dossier et envoie les documents nécessaires pour confisquer de tels objets lors des enchères à l'étranger, suivis de mesures juridiques pour leur restitution, face à ces activités criminelles une fois informé de la mise en vente d'artefacts iraniens. »

Madame Davari a souligné : « Comme ces pièces ont été découvertes illégalement et extraites du pays en contrebande, et que les premières enquêtes confirment leur authenticité et leur origine d'un site historique dans le sud de l'Iran, le ministère du Patrimoine culturel examine l'affaire du trafic et de la vente illégale de ces objets, et les efforts pour empêcher leur vente et les récupérer ont commencé. »