Israël plus impuissant que jamais face à Sanaa, plus de 200 missiles et 170 drones lancés depuis le Yémen

« Avi Ashkenazi », analyste des affaires militaires du régime d’Occupation israélien, a déclaré dans une interview avec le journal Maariv : « Aujourd'hui, plus que jamais, il est évident qu'Israël est incapable de faire face au Yémen et, en termes de renseignements, il n'est pas préparé à affronter les forces armées de ce pays ni à mettre en œuvre des plans réels pour y affronter. »

Le journal a ajouté qu'depuis le début de la guerre à Gaza, l'armée yéménite a tiré plus de 200 missiles et plus de 170 drones vers les territoires occupés israéliens.

Dans ce contexte, le journal sioniste « Haaretz » a écrit au sujet de l'attaque menée ce samedi matin par l'armée yéménite avec le missile balistique hypersonique « Palestine 2 », et a précisé qu'à la suite de cette frappe, des équipes de secours ont transféré 20 Israéliens blessés vers les hôpitaux « Wilson » et « Ichilov » à Tel Aviv.

www.irna.ir/xjSqKg