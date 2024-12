Nous n'avons pas peur d'étendre la portée de la guerre (un haut responsable yéménite)

Dans une déclaration à l'IRNA, Hizam al-Assad a déclaré : « Nous n'avons pas peur d'une guerre globale qui nous serait imposée, et ce sont les Etats-Unis et le régime sioniste qui devraient avoir peur, car l'issue ne leur sera pas favorable ».

Les intérêts américains dans la région sont vastes et le régime sioniste s'appuie sur l'équation de la sécurité, de la supériorité militaire et de la dissuasion, qui n'existe plus, a-t-il ajouté.

Les attaques des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et du régime sioniste sont la preuve de leur défaite et de leur désarroi, et nous n'avons aucune inquiétude quant aux capacités et au potentiel militaire du Yémen. Les capacités et les installations militaires du Yémen sont conçues pour faire face aux conditions les plus difficiles de la guerre, et les armes du Yémen sont conservées dans les endroits les plus sûrs, et les caractéristiques naturelles et diverses du pays ont contribué à atteindre cette sécurité, a expliqué Hizam al-Assad.

Il s’est félicité que le Yémen fabrique aujourd'hui les armes les plus récentes avec les technologies les plus récentes, y compris des missiles balistiques supersoniques qui ont contourné tous les systèmes de surveillance et d'interception.

Si le régime sioniste poursuit son agression contre la bande de Gaza et son siège, il doit s'attendre à une punition plus sévère, a averti le membre du bureau politique du mouvement Ansarallah du Yémen.

Il a assuré que le peuple yéménite continuerait à soutenir et à aider le peuple palestinien opprimé, en s'appuyant sur Dieu et sur les armes dont il dispose, et ne cesserait pas ses opérations militaires tant que l'agression ne cessera pas et que le siège de la bande de Gaza ne sera pas levé.