L’entité sioniste reconnaît l’échec de ses systèmes de défense et des systèmes américains à intercepter les missiles yéménites

Téhéran-IRNA-Des sources militaires et sécuritaires israéliennes ont reconnu que l'échec israélien à plusieurs reprises au cours des derniers jours à intercepter et à abattre des missiles et des drones lancés par le mouvement de Résistance yéménite, Ansarallah révélait l'existence d'une brèche et d'une faille dans les couches de défense de l'armée de l'air de l'entité sioniste.

L'expert militaire israélien Ron Ben Yishai a déclaré que le missile qui a frappé la ville de Jaffa, au centre des territoires occupés de la Palestine, a été lancé depuis un endroit difficile à détecter pour les défenses israéliennes, ou qu'il transportait une ogive explosive qui modifiait sa trajectoire pour qu'il puisse toucher la cible qui lui était assignée. L'expert militaire israélien a poursuivi, citant ses sources au sein de l'establishment de sécurité de l'entité sioniste, que la question qui doit être examinée est celle de savoir pourquoi aucune couche de défense aérienne n'a pu intercepter le missile et l'abattre, soulignant que ce danger deviendra encore plus grave. Par ailleurs, l'expert Ben Yishai a ajouté qu'il pourrait y avoir d'autres raisons à la série d'échecs israéliens, dont le dernier s'est produit à Tel-Aviv. L’analyste militaire israélien a expliqué que l’échec israélien à intercepter et à abattre a révélé une défaillance majeure et dangereuse du système de défense aérienne en profondeur des territoires occupés de la Palestine, qu’il soit civil ou militaire.