La Résistance palestinienne a dévoilé le vrai visage d'Israël, selon le commandant en chef de l'armée iranienne

Salutations la Résistance palestinienne qui, par sa détermination stupéfiante, a ouvert une nouvelle scène pour le monde entier,

le général de division Moussavi a précisé que la Résistance a révélé au monde et à l'histoire le vrai visage des criminels, des menteurs et des hypocrites.

Il a souligné que si la Résistance avait opté pour des méthodes conventionnelles pour sensibiliser l’opinion à sa situation critique et réclamer justice, cela aurait été coûteux et aurait pris beaucoup de temps.

" Cependant, aujourd’hui, le nom de la Palestine et la cause de sa Résistance résonnent dans les cœurs et les esprits de tous les épris de vérité à travers le monde », a-t-il ajouté.

Le général de division Moussavi a déclaré que les pays qui ont choisi d’abandonner la Résistance ont appris que le coût de la soumission est bien plus élevé que celui de la Résistance.

" L’empire médiatique occidental veut intimider la Résistance en prétendant être victorieux, mais la Résistance peut être blessée, mais elle ne sera pas intimidée", a-t-il conclu.