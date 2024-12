L'Iran condamne vivement les frappes américaines contre le Yémen

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a fermement condamné la nouvelle agression américaine contre le Yémen.

Dans un communiqué publié dimanche, Baghaï a fermement condamné les frappes aériennes américaines sur des cibles à Sanaa.

" Les attaques agressives et répétées des États-Unis contre le Yémen constituent non seulement une violation flagrante des principes et des normes du droit international et de la Charte des Nations unies, mais violent également les normes et les principes du droit international humanitaire et constituent un crime de guerre », a-t-il déclaré.

Il a salué le soutien et la solidarité du peuple yéménite avec la nation opprimée de la Palestine, qui émanent de la ferme foi et de la conviction des Yéménites dans le soutien aux opprimés contre l'occupation et le génocide, Baghaï a appelé à une action sérieuse de la part du monde musulman et des pays de la région, ainsi que des Nations unies, contre les actions agressives des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du régime sioniste contre le Yémen.

L'armée américaine a déclaré dimanche avoir mené des frappes aériennes samedi sur des cibles dans la capitale yéménite, Sanaa.