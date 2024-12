Yémen : Nous avons attaqué le porte-avions Truman des États-Unis et abattu leur F-18

Le général Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré : « Dans le cadre de la défense de la cause du peuple palestinien et en réponse aux attaques contre Gaza et le Yémen, nos forces armées ont réussi à cibler simultanément le porte-avions USS Harry S. Truman et plusieurs destroyers américains au début de l'attaque agressive contre notre pays, hier après-midi. »

Il a ajouté : « Cette opération a été menée avec huit missiles de croisière et 17 drones. »

Yahya Saree a précisé : « Alors que les destroyers tentaient de contrer les missiles et drones yéménites, un avion de chasse F-18 américain a été abattu. »

Il a ajouté : « Suite à notre opération, la plupart des avions ennemis ont quitté l'espace aérien du Yémen pour se diriger vers les eaux internationales de la mer Rouge afin de défendre leur porte-avions, qui était en train d’être ciblé par les forces yéménites. »

Le porte-parole des forces armées yéménites a également précisé que l'attaque contre le territoire yéménite avait été évitée et que le porte-avions Truman, après avoir été frappé, s’était retiré vers le nord de la mer Rouge.

Yahya Saree a également souligné : « Nos forces armées annoncent leur succès dans la confrontation avec les agressions américano-britanniques et leur neutralisation, et réaffirment leur préparation à faire face à toute imprudence et acte d’aventurisme américano-britannico-sionistes dans l'avenir. »

Il a ajouté : « Nous avertissons l'ennemi israélien et américain contre toute agression contre le Yémen, car les forces armées yéménites exercent pleinement leur droit à la défense de leur pays et continueront de soutenir la Palestine jusqu'à la fin de l'agression contre Gaza et la levée du blocus sur le peuple palestinien. »