Ce que fait Washington est un « plan orchestré » pour affaiblir les pays musulmans (Araghchi)

Le plus haut diplomate iranien a tenu ces déclarations ce dimanche soir à l’occasion d’une conversation téléphonique avec Jamal Ahmed Ali Amer, ministre des Affaires étrangères et des Migrants de la République du Yémen.

Les deux parties ont également discuté des relations bilatérales et des derniers développements régionaux.

Lors de cet échange, le ministre des Affaires étrangères a condamné les attaques des États-Unis, du Royaume-Uni et du régime sioniste contre le Yémen et a souligné que ce que fait l'Amérique en violant gravement les principes et règles du droit international, c'est pour le régime d’Occupation sioniste et dans le cadre de leur plan commun pour détruire et affaiblir les pays islamiques et dominer la région.

Le ministre des Affaires étrangères de la RII a exprimé sa reconnaissance pour la résistance et le soutien honorables du peuple yéménite envers le peuple palestinien, ajoutant : « Le régime sioniste, malgré tous ses crimes et agressions et son soutien inconditionnel des États-Unis et de certains autres pays occidentaux, en tête desquels les États-Unis, n’a pas pu atteindre ses objectifs maléfiques. »

Jamal Ahmed Ali Amer, ministre des Affaires étrangères de la République du Yémen, a également présenté un rapport sur les derniers développements dans son pays et a exprimé sa gratitude envers la République islamique d'Iran pour son soutien au gouvernement et au peuple yéménites face aux agressions des ennemis.

Il a ajouté : « Les États-Unis et Israël cherchent à dominer la région, et les grands pays et nations islamiques doivent utiliser leurs énormes capacités pour empêcher la réalisation de leurs ambitions.»