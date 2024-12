Toutes les règles de la guerre sont violées dans la bande de Gaza (le chef de l'UNRWA)

« Toutes les guerres ont des règles, mais toutes ces règles ont été violées à Gaza, les attaques contre les écoles et les hôpitaux sont devenues monnaie courante, et le monde ne devrait pas s'y habituer », a déclaré M. Lazzarini dans un message publié sur X. « Un cessez-le-feu à Gaza est attendu depuis longtemps », a-t-il ajouté.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée d'occupation israélienne, soutenue par les États-Unis et l'Europe, poursuit son agression contre la bande de Gaza, où ses avions bombardent des hôpitaux, des bâtiments, des tours et des maisons de civils palestiniens, les détruisant au-dessus de la tête de leurs habitants et empêchant l'entrée d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant.

L'agression a fait environ 153 000 morts et blessés parmi les Palestiniens, dont la plupart sont des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine qui a tué des dizaines d'enfants et de personnes âgées, dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde.