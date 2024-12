La prise en otage de ressortissants iraniens sous prétexte de contourner des sanctions constituent une violation du droit international (Vice-ministre iranien)

Téhéran (IRNA)- Les sanctions américaines unilatérales et inhumaines, ainsi que toutes les actions découlant de ces mesures illégales, telles que la prise en otage de ressortissants iraniens sous prétexte de contourner des sanctions illégales et illégitimes, constituent une violation du droit international, a déclaré dimanche le vice-ministre iranien des affaires étrangères chargé des affaires consulaires, parlementaires et des expatriés.

Le vice-ministre iranien des affaires étrangères chargé des affaires consulaires, parlementaires et des expatriés, Vahid Jalalzadeh, a noté sur X (anciennement Twitter) que les sanctions américaines unilatérales et inhumaines, ainsi que toutes les actions découlant de ces mesures illégales, telles que la prise en otage de ressortissants iraniens sous prétexte de contourner des sanctions illégales et illégitimes, constituaient une violation du droit international. « Il est de notre devoir de défendre les droits des Iraniens dans toutes les parties du monde », a souligné le diplomate iranien de haut rang. Mohammad Abedini Najafabadi, 38 ans, diplômé en génie mécanique de l'université technologique de Sharif, a été arrêté le 16 décembre par la police italienne à l'aéroport de Milan alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Suisse. Cette arrestation, effectuée à la demande des États-Unis, a coupé tout contact direct avec lui. Abedini est un ressortissant iranien et le PDG de Sanat Danesh Rahpooyan Aflak (SDRA), une société iranienne spécialisée dans les équipements de mesure de précision. Les produits de l'entreprise ont un large éventail d'applications, notamment dans le domaine des technologies médicales et sportives. M. Abedini a également dirigé Illumove SA, une société suisse spécialisée dans la fabrication d'équipements de capture du mouvement. Toutes les activités de ces sociétés ont été menées sous le contrôle juridique et financier du gouvernement suisse. Mahdi Mohammadsadeghi, 42 ans, résidant aux États-Unis, a été arrêté dans le Massachusetts à la même époque.