Colère des Marocains : 4e anniversaire de la signature de l’accord avec Israël

Selon la Radio Algérienne, devant l’entêtement du Makhzen à renforcer ses relations avec l’entité sioniste, les Marocains sortent, pour rappel, quotidiennement dans la rue pour exprimer leur rejet de ce processus.

« En tant que peuple marocain, en tant que société civile et en tant qu’association des droits humains, on a toujours refusé la normalisation avec l’entité sioniste », a déclaré la vice-présidente de l’association marocaine des droits humains (AMDH), Khadidja Ainani, au micro de la Chaîne 3 de la Radio algérienne.

L’intervenante dit s’élever contre une « entité criminelle, sachant ce qu’elle fait comme génocide en Palestine, sans oublier ses attaques contre le Liban, la Syrie, le Yémen et contre toute la région ».

« On sait que c’est un outil de l’impérialisme dans la région et le projet sioniste concerne donc toute la région".», a ajouté Mme Khdidja Ainani.

L'accord de normalisation des relations entre le Royaume et l’entité sioniste est, pour rappel, enclenché officiellement le 22 décembre 2020, par la ratification des accords d’Abraham.

Outre le renforcement de ses relations politique et économique avec l’entité sioniste, le Makhzen s’est engagé aux côtés de l’entreprise génocidaire dans la guerre contre la Palestine et le nettoyage ethnique qui se déroule à Gaza, depuis plus d’un an, en permettant aux navires de guerre sioniste d’accoster et de se ravitailler au port de Tanger et, plus grave encore, d’envoyer des soldats pour participer aux massacres commis contre le peuple palestinien.