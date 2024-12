L’Iran déterminé à rendre opérationnel le corridor Nord-Sud

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que son gouvernement était déterminé à achever les opérations de construction du corridor international de transport Nord-Sud (INSTC).

Lors d'une entrevue lundi avec le vice-Premier ministre russe Vitaly Savelev en visite à Téhéran, le président Pezeshkian a souligné que la mise en œuvre de l'opération de construction du chemin de fer Rasht-Astara dans le cadre de l'accord signé entre l'Iran et la Russie est une priorité du gouvernement iranien.

"Le gouvernement iranien est déterminé à mettre en œuvre sérieusement ce projet", a-t-il assuré avant de poursuivre:

"L'Iran est attaché aux dispositions de cet accord, et la partie russe peut commencer à tracer l'itinéraire et à préparer la mise en œuvre de ce projet géant dès que possible".

Il a indiqué que le gouvernement iranien met l'accent sur la mise en œuvre de cet accord, et que la ministre iranienne des Routes et du Développement urbain est chargée de suivre cet accord.

Le vice-Premier ministre russe a pour sa part transmis les chaleureuses salutations du président Vladimir Poutine et du Premier ministre de la Fédération de la Russie au président Pezeshkian, et l'a invité à se rendre en Russie au début de 2025.

Vitaly Savelyev a évoqué l'accord sur l'exploitation de la construction du chemin de fer de transit Rasht-Astara et a souligné la volonté de son gouvernement de mettre en œuvre cet accord.

"La partie russe a fourni la ligne de crédit nécessaire à la construction du chemin de fer Rasht-Astara", a-t-il déclaré, ajoutant : " En plus de coopérer avec le gouvernement azerbaïdjanais pour le corridor international Nord-Sud, la Russie a appelé l'Iran à mettre en œuvre cet accord.