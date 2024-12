"L'autorité de l'Iran est au-delà de ses frontières", (CGRI)

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a souligné que la puissance et la force de l’Iran ne se confinaient pas aux frontières du pays conseillant aux ennemis de l’Iran de prendre leurs dispositions en fonction de cette puissance.

"Notre puissance dépasse les frontières de l'Iran, et tous nos ennemis doivent faire leurs calculs en fonction de cette puissance très importante, car leur première erreur [contre nous] pourrait constituer leur dernière », a martelé lundi le commandant en chef du CGRI, le général de division Hossein Salami.

Il a tenu ses propos alors qu'il avait pris part à une cérémonie du CGRI sur le pont du navire de ligne maritime Shahid Roudaki dans la ville portuaire de Bandar Abbas, dans le sud iranien.

Dans une autre partie de ses propos il a évoqué la puissance du CGRI avant de souligner: "Le niveau de puissance du CGRI, tant au sol, qu’en mer ou dans les airs est supérieur à bien d’autres puissances".

Plus loin dans ses propos, le commandant en chef du CGRI a affirmé que les membres de l’Axe de Résistance régional produisaient leur propre armement.

" Chacun se bat en utilisant ses propres capacités, et nul ne compte sur autrui. Nous soutenons le Front de la Résistance de toute notre capacité, pour autant, celui-ci produit lui-même son armement. Leurs tactiques leur sont propres. Les nôtres aussi ", a-t-il soutenu.

"La République islamique d’Iran défend les mêmes causes et croyances que les Libanais et les Yéménites, qui luttent contre l’agression et l’occupation du régime israélien, a-t-il réitéré avant d’ajouter que nos ennemis sont également communs.

Le général de division Salami a indiqué que le régime israélien et ses alliés « n’ont pas de perspectives d’avenir prometteuses.

"Les sionistes vivent aujourd’hui avec de plus en plus d’appréhension, ils sont dans l’impasse et n’ont pas de perspectives d’avenir prometteuses ", s'est-il félicité.