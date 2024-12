"La destruction d'un chasseur américain montre l'autorité des forces yéménites"

Le porte-parole du gouvernement yéménite et ministre de l'Information a déclaré que la destruction d'un avion de chasse américain au-dessus de la mer Rouge, après l'assaut sur Sanaa, traduisait la puissance décisive du peuple yéménite.

Lors d'une interview accordée dimanche à l'agence de presse SABA, le porte-parole du gouvernement yéménite et ministre de l'Information, Hashem Ahmed Abdul-Rahman Sharaf al-Din a indiqué que la fuite continue des porte-avions américains pour s'éloigner des côtes yéménites, en raison des attaques constantes des forces armées, est un message suffisant pour quiconque envisage d'attaquer le peuple yéménite.

" Nos victoires successives contre les États-Unis, le Royaume-Uni et le régime israélien prouvent au monde que toute agression contre le peuple yéménite ne restera pas impunie", a-t-il réitéré.

Hashem Sharaf al-Din a exprimé sa solidarité avec les Palestiniens avant de poursuivre : " Nous assurons au monde que sous la direction d'Abdul-Malik Badreddine al-Houthi, nous continuerons à défendre notre terre et notre dignité ainsi qu'à soutenir le peuple opprimé de Palestine".

"Les États-Unis doivent prendre en compte que l’arrêt de l’agression israélienne contre Gaza et la levée du siège sont le seul moyen censé mettre fin aux opérations des forces armées yéménites", a-t-il dit.

Dimanche, les forces armées yéménites affirment avoir déjoué avec succès une attaque conjointe américano-britannique en abattant un avion de chasse américain F-18 et en forçant d'autres avions à se retirer de l'espace aérien yéménite.

Le porte-parole de l'armée yéménite, le général de brigade Yahya Saree, a fait ces remarques dans un communiqué dimanche, après que le commandement central américain (CENTCOM) a allégué qu'un avion de chasse avait été abattu au-dessus de la mer Rouge dans ce qu'il a prétendu être un cas de « tir ami » plus tôt dans la journée.

"Nous avons déjoué l'attaque conjointe américano-britannique et ciblé le porte-avions USS Harry S. Truman et un certain nombre de destroyers qui l'accompagnaient ", a-t-il souligné.

Il a indiqué que l'opération avait été menée à l'aide de huit missiles de croisière et de 17 drones, ajoutant que l'attaque avait forcé l'USS Harry Truman à se retirer.