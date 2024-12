Palestine Occupée: attaque de drones yéménites contre deux cibles militaires à Jaffa et Ashkelon

Dans un communiqué émis ce lundi 23 décembre, les forces yéménites ont souligné que cette action s'inscrivait dans le cadre de leur soutien au peuple palestinien et aux combattants palestiniens, ainsi que comme réponse aux crimes du régime d’Occupation israélien contre les civils et innocents dans la bande de Gaza sous blocus.

Cette opération faisait partie de la cinquième phase de l'opération de contre-attaque contre l'agression des occupants dans le cadre de la bataille de « Conquête promise et du Saint Jihad », et en réponse à l'agression israélienne contre le Yémen et son intégrité territoriale.

Les forces armées yéménites ont précisé que lors de la première opération, un objectif militaire israélien à Ashkelon a été frappé par un drone "Yafa", et l'attaque a été un succès. Dans la deuxième opération, un autre objectif militaire israélien à Jaffa a été ciblé avec précision par un drone toujours "Yafa".