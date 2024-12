Crise en Syrie : la minorité chrétienne en colère après l'incendie d'un sapin de Noël

Selon RTBF, des chrétiens syriens manifestent à Damas après l'incendie d'un sapin de Noël près de Hama. "On réclame les droits des chrétiens", scandaient en chœur les manifestants en marchant dans les rues de Damas, vers le siège du patriarcat orthodoxe, à Bab Charqi.

Ces manifestations ont éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où des combattants encagoulés incendiaient le sapin de Noël de la ville à majorité chrétienne orthodoxe de Souqaylabiya, près d'Hama.

"On descend, car il y a beaucoup de sectarisme, d'injustice contre les chrétiens, sous couvert de 'cas isolés'", a déclaré Georges à l'AFP. "Si on ne nous laisse pas vivre notre foi chrétienne dans notre pays, comme c'était le cas, alors on n'a plus notre place ici", a-t-il ajouté.

Les chrétiens de cette ville étaient plusieurs fois ciblés par les terroristes. En 2022, ils frappent par drone une célébration religieuse marquant l’ouverture de l’église orthodoxe Sainte-Sophie d’al-Suqaylabiyah, causant 2 morts et 12 blessées .

Cette petite église Sainte-Sophie, comme le rappelait l’agence vaticane Fides en 2020, a été édifiée avec le soutien des Russes.

Dans un autre crime contre les chrétiens syriens, en 2013, deux archevêques de la grande ville d'Alep ont été enlevés.