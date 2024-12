Gaza : une attaque meurtrière israélienne par des robots militaires touche l'hôpital Kamal Adwan

En plus de causer des dégâts importants à l’hôpital, cet acte barbare a entraîné la blessure de plus de 20 membres du personnel médical et de patients.

Ce nouveau crime du régime sioniste survient alors que l'hôpital Kamal Adwan, l'un des centres médicaux les plus importants de la bande de Gaza, a toujours été la cible d'attaques répétées de la part des forces d'occupation.

D'autre part, des sources médicales ont annoncé lundi soir que 32 Palestiniens étaient morts en martyrs lors des attaques de 24 heures de l'armée d'occupation israélienne sur la bande de Gaza.