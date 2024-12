Guerre israélienne : vive réaction de l'Iran aux allégations d'un réseau occidental sur l'abus des enfants par l'Iran

Il a qualifié cette allégation de "ridicule et honteuse" et de "non éthique", la qualifiant de dénuée de toute responsabilité professionnelle de la part des médias.

Le diplomate a souligné que cette accusation proférée et propagée par les médias sionistes et sionisés montre visiblement à quel point les propagandes contre l'Iran sont devenues mesquines et infondées, et qu'elles sont si dénuées de fondement qu'elles ne méritent même pas de réaction.

Il a également précisé que l'Iran n'a jamais eu de réseau par procuration et n'en a pas besoin, affirmant que "l'Iran est indépendant".