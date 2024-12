Violations répétées du cessez-le-feu par Israël: le Liban porte plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU

Le site Al-Nashra a rapporté que le ministère des Affaires étrangères libanais, par l’intermédiaire de sa mission permanente auprès de l’ONU à New York, a soumis une plainte au Conseil de sécurité, exprimant une protestation vigoureuse contre les violations répétées de l’accord de cessez-le-feu par Israël et contre les arrangements de sécurité associés, prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1701.

La plainte du Liban indique qu’Israël a violé l’accord de cessez-le-feu 816 fois en moins d’un mois.

La plainte libanaise souligne que les violations israéliennes, y compris les bombardements des villages frontaliers libanais, les installations de bombes dans les maisons, la destruction de quartiers résidentiels et le blocage des routes, affaiblissent les efforts pour stabiliser la situation et éviter une escalade militaire supplémentaire. Ces violations représentent une menace sérieuse pour les efforts internationaux visant à assurer la sécurité et la stabilité dans la région et empêchent le Liban de mettre en œuvre les dispositions de la résolution 1701.