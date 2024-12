Le Yémen revendique avoir frappé une cible militaire à Tel-Aviv avec un missile hypersonique

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a fait part ce mardi de l'attaque contre une cible militaire au centre de la Palestine occupée.

"La force de missiles yéménite a ciblé une cible militaire de l’occupation à Jaffa (Tel- Aviv) avec un missile balistique hypersonique de type « Palestine-2 », et « l’opération a atteint ses objectifs, grâce à Dieu", s'est-il félicité. Et de poursuivre :

"De même, les forces armées yéménites ont assuré être pleinement préparées et prêtes à faire face à l'agression israélo-américaine-britannique".

Il a également affirmé que les combattants yéménites continuent "d'accomplir leur devoir religieux, moral et humanitaire à l'égard du peuple opprimé de la Palestine en soutenant la Résistance à Gaza et en Cisjordanie par davantage d'opérations militaires jusqu'à ce que l'agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé".

Le service d'ambulance israélien, Magen David Adom, a reconnu mardi que plus de 20 colons sionistes avaient été blessées alors qu'ils se ruaient vers des abris après le tir d'un missile depuis le Yémen.