Le message de l'Iran au Conseil de sécurité concernant l'acceptation de la responsabilité par Israël de l'assassinat d'Ismail Haniyeh

Amir Saïd Iravani, l'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, a écrit, le mardi 24 décembre 2024, dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité : « Le lundi soir 23 décembre 2024, lors d'un événement avec des membres du ministère de la Défense de ce régime, le ministre israélien des Affaires militaires, Yoav Gallant, a publiquement et honteusement confirmé la responsabilité d'Israël dans l'assassinat de M. Ismail Haniyeh alors qu'il était à Téhéran pour participer à la cérémonie d'investiture du président iranien, le Dr. Massoud Pezeshkian. Cette reconnaissance publique est la première fois que le régime israélien accepte publiquement sa responsabilité dans ce crime abominable. »

Le diplomate iranien a ajouté : « Cette confession audacieuse et honteuse de l'assassinat d'un leader politique sur le territoire souverain d'un État membre des Nations Unies met en lumière à nouveau la responsabilité internationale du régime israélien pour ses actions terroristes et agressives. Cette action confirme également la légitimité et la légalité de la réponse défensive de l'Iran du 1er octobre 2024, et réaffirme la position constante de l'Iran selon laquelle le régime israélien, occupant et terroriste, reste la menace la plus grave pour la paix et la sécurité régionales et internationales. »