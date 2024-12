L'arrestation de Nouri est un exemple de détention arbitraire (haut responsable iranien)

M. Gharibabadi a écrit mardi sur X : « Les allégations et les accusations du ministère américain de la justice à l'encontre de Mohammad Reza Nouri, un citoyen iranien détenu en Irak, ne contiennent aucun document valide et sont dépourvues de toute base légale et de toute crédibilité juridique. L'arrestation de Nouri est un exemple de détention arbitraire.

Il a ajouté : Il est de notre devoir inhérent de protéger les droits des citoyens iraniens dans le monde entier, et nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour défendre et soutenir les droits de ce citoyen iranien et le ramener dans son pays d'origine et dans les bras de sa famille.

Le ministère américain de la justice a publié vendredi une déclaration accusant Mohammad Reza Nouri, détenu en Irak depuis l'année dernière, d'être impliqué dans le meurtre du citoyen américain Stephen Troll en Irak en 2022.