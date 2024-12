L'Iran organise des exercices militaires de grandes mesures face aux menaces

Le général de division Gholam Ali Rashid, commandant du quartier général central Khatam al-Anbia, a annoncé lors de la réunion des hauts commandants des forces armées d’Iran que les forces armées de la République islamique organisera des exercices dans les prochains jours.

Le commandant de la base conjointe de l'Armée et du CGRI précise : « La République islamique d'Iran ne déclenchera aucune guerre dans la région sur la base de sa doctrine de défense. Les prochains exercices seront menés conformément à la préparation et à l'autorité offensive et défensive pour faire face à tout type de menace. »