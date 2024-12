Téhéran (IRNA)- L'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA) a confirmé qu'un enfant est tué dans la bande de Gaza toutes les heures en raison de la guerre israélienne qui dure depuis plus d'un an.

Dans un tweet sur la plateforme « X », le commissaire général de l'agence, Philippe Lazzarini, a déclaré que 14 500 enfants palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, soulignant qu'il ne s'agit pas de chiffres mais de vies qui ont pris fin prématurément. M. Lazzarini a ajouté que rien ne pouvait justifier le meurtre d'enfants ou de ceux qui ont survécu et qui ont été physiquement et émotionnellement traumatisés.