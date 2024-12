Iran : la réouverture de l’ambassade iranienne à Damas dépend de la performance des dirigeants syriens

En allusion à ses propos tenus lors d'une conférence de presse hebdomadaire mardi sur les récentes évolutions en Syrie et les relations irano-syriennes, Mohajerani s'est exprimée en ces termes: "L'Iran prendra la décision sur la base des performances et des politiques des courants au pouvoir en Syrie et comme vous le savez, la situation en Syrie n'est pas actuellement claire".

La porte-parole du gouvernement iranien a ajouté qu'on ne sait pas clairement sous quelle forme, dans quel but ou avec quelle justification certains pays ont soudainement changé de cap à l'égard de la Syrie, expliquant que la République islamique d'Iran prendrait la décision à cet égard à la lumière du comportement et des performances des dirigeants syriens.