Israël poursuit son agression en Cisjordanie

Selon les sources de l'agence de presse Al Jazeera, les forces nationales à Tulkarem ont annoncé, dans un communiqué mercredi, une grève générale pour pleurer « les âmes des martyrs tués par l'occupation au cours des deux derniers jours ».

L'Agence palestinienne de presse et d'information (Wafa) a rapporté le martyre de Rayan Bani Odeh, 17 ans, qui a été grièvement blessé lorsque les drones des forces d'occupation ont pris pour cible un groupe de jeunes mardi dans la ville de Tamoun, au sud de Tubas.

Mardi, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que huit citoyens étaient morts en martyrs et que plusieurs autres avaient été blessés lors de l'incursion continue des forces d'occupation dans les camps de Tulkarm et de Nour Shams, au milieu d'affrontements armés et d'explosions incessantes.