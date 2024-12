Nous sommes bloqués à l'intérieur de l'hôpital et la situation reste terrifiante (Directeur de l'hôpital Kamal Adwan)

« Nous sommes piégés à l'intérieur des bâtiments de l'hôpital et nous ne pouvons pas sortir dans les cours ou nous rendre dans d'autres bâtiments, car toute personne qui tente de se déplacer est prise pour cible et la situation est très dangereuse », a déclaré M. Abu Safiyeh dans un communiqué de presse.

La situation est très dangereuse », a déclaré Abu Safiyeh dans un communiqué de presse : « Les bombardements se sont poursuivis toute la nuit et la situation reste terrifiante. Nous sommes actuellement confrontés à des chars très proches, et toutes les quelques minutes, des balles sont tirées sur l'hôpital Kamal Adwan.

« La nuit dernière a été l'une des plus difficiles pour l'hôpital Kamal Adwan et ses environs, car environ 10 robots ont explosé, principalement près de l'hôpital, toutes les portes, les barrières internes et les fenêtres ont été détruites, et certains murs ont également été démolis, les débris répandus partout ont créé une scène douloureuse et instillé la peur dans le cœur de tous ceux qui se trouvaient dans l'hôpital », a-t-il déclaré.

Le Dr Abu Safiyeh a expliqué que vers 1h30 du matin, des avions de chasse F-16 ont commencé à bombarder les maisons situées à proximité de l'hôpital Kamal Adwan, et les tirs nourris ont ajouté à la peur et à la terreur.

En conclusion, il a lancé un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle intervienne afin de protéger le système de santé, les travailleurs de la santé et les patients.