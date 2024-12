Pezeshkian : l’Iran n’est en guerre contre aucun Etat

Le président de la République islamique d’Iran a déclaré : « Nous améliorerons nos relations avec les pays de la région et notre désir est que la paix et la sécurité prévalent dans la région et dans le monde. »

Evoquant les récents évènements dans la région, le président Pezeshkian a ajouté : « En Syrie, ce sont les musulmans qui se tuent devant les yeux d’Israël qui continue ses crimes à Gaza. »

Massoud Pezeshkian a souligné : « Israël, avec une population de plusieurs millions d’habitants, a conduit les musulmans vers le meurtre. Si tous les musulmans du monde étaient unis, Israël serait-il capable d’affronter les pays musulmans ? »

« Si les Etats musulmans menaçaient Israël de couper ses réserves d'énergie, Israël aurait-il le courage et la force de mener de telles actions criminelles ? », a martelé le chef du gouvernement iranien en exigeant un blocus économique des pays de la région contre l’entité sioniste.