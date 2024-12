Des dispositifs d'espionnage israéliens découverts dans un hôpital de Gaza

Selon le site d'information Palestine Online, le service de sécurité de la Résistance palestinienne a affirmé dans un communiqué que l'ennemi sioniste surveillait les mouvements des citoyens palestiniens à travers ces appareils et les ciblait.

« Le service de sécurité de la Résistance palestinienne a reçu des informations d'un citoyen sur un bloc de construction de forme inhabituelle dans l'un des hôpitaux de la ville de Gaza, qui avait déjà été attaqué par l'armée du régime sioniste », a indiqué le communiqué », a rapporté la chaîne Telegram Haris qui a cité un responsable de Sécurité affilié à la Résistance.

« Après les premières investigations, il a été déterminé que la pierre du bâtiment était déformée et qu'un dispositif d'espionnage y avait été intégré », a indiqué une source de sécurité affiliée à la Résistance palestinienne.

« L'appareil était équipé d'un système de photographie et d'enregistrement vidéo camouflé et était connecté à d'autres appareils d'espionnage à proximité de l'hôpital », ajoute la même source.

La Sécurité de la Résistance palestinienne a exhorté les Palestiniens à suivre les procédures appropriées s’ils rencontrent des objets suspects et à s'abstenir de déplacer l'objet ou de parler à côté de l’appareil et mettre les forces de sécurité de la Résistance au courant de l’événement et d'éviter de propager des rumeurs qui ne débouchent que sur l’instabilité et la terreur parmi les citoyens.