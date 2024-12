Le ministre iranien des Affaires étrangères attendu en Chine

Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a pris d'avion pour la Chine jeudi pour mener des échanges de vue avec les responsables chinois sur les relations bilatérales, les évolutions régionales et internationales ainsi que le programme de coopération globale sino-iranien.

En allusion aux relations au beau fixe entre Téhéran et Pékin, Baghaï a indiqué que la visite d'Araghchi en Chine a eu lieu suite à l'invitation officielle de son homologue chinois, Wang Yi.

"Il s'agit de la première visite officielle du haut diplomate iranien dans ce pays depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement iranien", a expliqué le porte-parole de la diplomatie iranienne. Et de conclure : "Au cours de cette visite, Araghchi devrait mettre au point les relations de part et d'autre, les évolutions régionales et internationales ainsi que le processus de la mise en œuvre du document de coopération globale Iran-Chine".