Le CCGP a condamné les attaques du régime israélien contre le Liban et la Syrie

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du golfe Persique (CCGP) ont condamné les attaques du régime sioniste contre Le Liban.

Les ministres des Affaires étrangères du CCGP ont souligné dans leur communiqué final le soutien à la sécurité et à la stabilité du Liban et l'importance du rôle de l'armée et des forces armées de ce pays et appelé à la pleine mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Liban.

Ils ont également condamné les attaques répétées du régime sioniste contre la Syrie et l'occupation de la zone tampon à la frontière entre la Palestine occupée avec la Syrie.