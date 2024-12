L'Iran qualifie de « crime de guerre » le meurtre de journalistes par Israël à Gaza

Il a évoqué la troisième Convention de Genève de 1949 ainsi qu’aux protocoles additionnels de 1977, qui stipulent clairement que les travailleurs des médias ne doivent pas être la cible d’agressions.

Baghaï a fait allusion à la mort en martyr de plus de 200 journalistes au cours des 15 mois de génocide à Gaza, pour avertir que l’assassinat de ces journalistes par le régime d’occupation s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à empêcher la prise de conscience de l’opinion publique mondiale concernant l’ampleur et la gravité des atrocités perpétrées contre le peuple palestinien.

Baghaï a appelé la Cour internationale de justice à ajouter ce nouveau crime à l'affaire de génocide déposée contre le régime israélien.

Il a averti que les violations continues des droits humanitaires internationaux à Gaza, associées à la réponse inadéquate des organismes internationaux compétents, compromettent gravement les normes et les règles d’engagement.

Cinq journalistes ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre leur véhicule près de l'hôpital Al-Awda à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Le génocide israélien à Gaza a tué plus de 45 300 Palestiniens jusqu’à présent et en a blessé plus de 107 800 autres.