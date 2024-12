L'Iran se dit prêt à relier l'Union économique eurasienne à ses marchés cibles

S’exprimant lors du sommet de l'Union économique eurasienne (UEE) qui s'est tenu jeudi à Saint-Pétersbourg, en Russie, Mohammad Atabek s'est félicité de la décision de l'organisation d'accorder le statut d'observateur à la République islamique d'Iran. Selon lui, la réunion marquera un tournant dans l'histoire des relations entre Téhéran et l'Union économique eurasienne.

Il a fait remarquer que malgré des décennies de sanctions illégales et injustes, la République islamique d'Iran a été présente dans les relations multilatérales avec une approche responsable et a toujours montré qu'elle était un partenaire fiable et efficace dans ces mécanismes.

Un exemple réussi de cette approche active et responsable est la coopération avec l'Union économique eurasienne, y compris la mise en œuvre réussie de l'accord commercial préférentiel au cours des cinq dernières années, a précisé le ministre.

Les dommages causés par l'unilatéralisme effréné des États-Unis aux intérêts individuels et collectifs des pays dans divers domaines ont révélé, plus que jamais, la nécessité de l'unité et de la convergence des gouvernements indépendants sous la forme de mécanismes de coopération multilatérale, a poursuivi le ministre tout en regrettant l'extension des sanctions américaines à la région eurasienne et la pression exercée sur les activistes économiques des pays de cette région ces dernières années. « La militarisation de l'économie sur la scène internationale a rendu inévitable la nécessité d'une intégration économique entre les pays indépendants et les pays en développement ».

La République islamique d'Iran est prête à tirer parti de l'évolution positive de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange avec l'Union eurasienne dans un avenir proche, à obtenir le statut d'observateur au sein de cette union et à étendre la coopération à d'autres domaines, notamment les transports, les communications et le transit, ainsi que la sécurité énergétique. La République islamique d'Iran est prête à fournir ses propres capacités de transport pour relier l'Union eurasienne aux marchés cibles du golfe Persique et de l'Asie du Sud et du Sud-Est, a insisté le ministre iranien de l'industrie, des mines et du commerce.