Le président iranien se rendra en Russie le 17 janvier

L'ambassadeur d'Iran en Russie a annoncé jeudi lors d'une réunion avec des étudiants iraniens et des administrateurs de l'université des sciences médicales Mechnikov à Saint-Pétersbourg que Téhéran et Moscou étaient prêts à signer un document de coopération globale et que le président Masoud Bazeshkian se rendrait à Moscou le 17 janvier 2025.

L’ambassadeur iranien a décrit le corridor Nord-Sud comme l'un des autres projets économiques des deux pays : Les deux vice-premiers ministres russes se sont rendus à Téhéran lundi pour discuter de ce projet et se sont entretenus avec le président et d'autres responsables pour discuter et échanger des points de vue à ce sujet.

L'ambassadeur d'Iran à Moscou a déclaré que le projet de transport du gaz russe vers l'Iran était un autre projet économique important pour les deux pays et a exprimé l'espoir que ce projet soit bientôt achevé.