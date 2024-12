Téhéran rejette les accusations des médias concernant l’ingérence en Syrie

Se référant aux événements de ces derniers jours dans plusieurs villes syriennes et aux protestations populaires en réponse à la profanation des lieux saints, Baghaeï a exprimé jeudi sa surprise face aux accusations sans fondement portées par certains cercles médiatiques contre la République islamique d'Iran pour ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie, et a déclaré que de telles allégations étaient totalement « rejetées ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réitéré les positions de principe de la République islamique d'Iran en faveur de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Syrie, de l'émergence d'un système politique inclusif avec la participation de toutes les composantes politiques, ethnies et sectes du pays, du respect des droits des minorités et du caractère sacré des sites religieux, soulignant la nécessité de limiter l'expansion de la détérioration de la sécurité et de la violence contre les différents segments de la société syrienne et d'assurer la sécurité des citoyens.