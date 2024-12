Rasht : le festival de théâtre religieux Sahebdelan en présence des troupes étrangères

Le festival international Sahebdelan renforce le théâtre religieux, et puisque le théâtre religieux est l'un des genres de théâtre les plus efficaces et s’utilise pour transmettre des concepts religieux au public.

119 œuvres ont participé à la section « théâtre de boulevard », 160 œuvres à la section Performance sur la scène et 18 œuvres à la section monologue. De plus, 5 œuvres internationales ont été sélectionnées jusqu'à présent. Deux compagnies de théâtre tunisienne et libanaise sont présentes dans le festival.

Deux œuvres sur le thème de Gaza figuraient parmi les priorités de ce festival.

En marge de cet événement culturel, l’histoire et la vie de 10 prophètes seront représentée selon la version coranique, dans les écoles pour les adolescents de la ville de Rasht, centre de la province Guilan.



Le ministre de la Culture et de l'Orientation islamique a noté dans un message adressé a ce festival international : « Cette fonction (mythologique-psychologique) est une réponse significative au désir humain d'immortalité, et les contenus se forment dans cet enchaînement rendent ce désir originel permanent de la plus belle manière. »