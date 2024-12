L'Iran et l'Arabie saoudite étendent leur coopération dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information

M. Mohammad Mohsen Sadr et Mohammad Saud Al-Tamimi, président de la Commission saoudienne des communications, de l'espace et de la technologie (CSTC), se sont rencontrés en marge du FGI à Riyad.

Au cours de la réunion, les deux parties ont exprimé leur désir de développer la coopération dans le domaine des TIC et ont échangé leurs points de vue sur les capacités existantes dans ce domaine.

L'utilisation d'infrastructures mutuelles, l'échange d'expertise dans le domaine des plateformes informatiques locales et de la messagerie, l'expansion de la coopération postale et de la fibre optique, l'identification de projets communs dans le domaine de l'intelligence artificielle et enfin des activités conjointes dans le domaine de la création d'entreprises et des connaissances basées sur les technologies de l'information, font partie des principaux thèmes à négocier lors de la réunion.

La réunion a également mis l'accent sur l'utilisation des capacités et des compétences des entreprises iraniennes du secteur privé dans les grands projets de TIC en Arabie saoudite.