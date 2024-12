L'occupation israélienne continue de mener une guerre de génocide contre Gaza

Dans le nord de la bande de Gaza, deux personnes ont été tuées et une troisième blessée dans un bombardement israélien visant la rue Sarari à Jabalia al-Balad.

Dans le même temps, aux premières heures du samedi matin, un grand nombre de personnes déplacées et de membres du personnel médical sont arrivés de l'hôpital Kamal Adwan, dans le projet de Beit Lahia, à proximité de l'école Halima al-Saadiya, à Jabalia al-Nazla, en direction de l'ouest de la ville de Gaza. L'occupation les a forcés à quitter l'hôpital et l'a brûlé.

Dans la ville de Gaza, des hélicoptères et des véhicules israéliens ont tiré en direction du quartier de Tel al-Hawa, au sud-ouest de la ville, tandis que des avions de guerre et des tirs d'artillerie ont visé des zones des quartiers d'Al-Zeitoun et d'Al-Sabra, au sud-est.

Des hélicoptères israéliens ont également tiré des bombes sur des maisons situées à proximité de la place Abu Shari'ah dans le quartier d'Al-Sabra.

Dans le centre de la bande de Gaza, 9 personnes sont mortes en martyrs et d'autres ont été blessées lorsque l'occupation a pris pour cible, à l'aube, une maison appartenant à la famille Al-Naami près de la mosquée Al-Istiqama, au sud du camp de réfugiés d'Al-Maghazi.

Les avions de guerre israéliens ont pris pour cible le camp de réfugiés de Nuseirat, au nord-ouest, tandis que le camp de réfugiés d'Al-Bureij a été la cible de tirs d'avions et de véhicules.

L'occupation a également lancé des tirs d'artillerie sur la ville d'Abasan al-Kabira, à l'est de la ville de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. A Rafah, les avions de guerre israéliens ont mené des raids sur l'ouest de la ville, tandis que l'armée d'occupation a procédé à de nouvelles démolitions de maisons.

Un certain nombre de blessés ont été enregistrés à proximité du bâtiment de la Croix-Rouge, à la suite de tirs d'artillerie et de tirs de l'occupation en direction des tentes des personnes déplacées dans les mawais de Rafah.

Selon les dernières statistiques publiées par le ministère de la santé de la bande de Gaza, le nombre de victimes de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza s'élève à plus de 45 436 martyrs et 108 038 blessés, enregistrés depuis le 7 octobre 2023.