L'autosuffisance dans l'industrie chimique a atteint 70%

Behzad Maleki a déclaré que toutes les industries dépendent de l'industrie chimique et a déclaré que l'industrie chimique a un grand impact sur le développement économique et la création d'emplois et est un fournisseur de matières premières pour de nombreuses industries en aval.

Il a déclaré qu'au cours des deux dernières années, les syndicats de cette industrie ont augmenté de 50% en Iran et a ajouté : Aujourd'hui, 600 syndicats travaillent dans l'industrie chimique et il est possible d'augmenter cette capacité à 1 200 unités.

Maleki a déclaré : 40 000 personnes sont directement employées dans cette industrie et de nombreux emplois ont été créés indirectement.