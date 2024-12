Chef de l'UNRWA : Des bébés de Gaza meurent à cause du froid

Selon Philippe Lazzarini : Pendant ce temps, des couvertures, des matelas et d’autres fournitures d’hiver sont bloqués dans la région depuis des mois, en attendant l’autorisation d’entrer à Gaza.

Ce responsable onusien a ajouté : un cessez-le-feu immédiat devrait être établi et l'aide nécessaire devrait être autorisée à entrer dans la bande de Gaza.

Selon Al-Jazeera, trois bébés palestiniens sont morts à cause du froid ces derniers jours dans le camp de réfugiés d'al-Mawasi, dans le sud de Gaza, alors que les températures chutent et que le blocus israélien sur la nourriture, l'eau et les fournitures hivernales essentielles se poursuit.

Des centaines de milliers de personnes sont entassées dans des camps de tentes le long de la côte alors que l'hiver froid et humide s'installe. Les groupes d'aide ont du mal à acheminer de la nourriture et des fournitures et affirment qu'il y a une pénurie de couvertures, de vêtements chauds et de bois de chauffage.