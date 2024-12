Iran - Chine : Araghchi insiste sur la réalisation du plan de coopération de 25 ans

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a rencontré son homologue chinois Wang Yi à Pékin samedi.

La mise en œuvre du Plan de partenariat stratégique global entre les deux parties est à l'ordre du jour au cours de ce déplacement du chef de la diplomatie iranienne.

Selon Araghchi, l'Iran et la Chine, en tant que partenaires stratégiques globaux, sont déterminés à élargir leurs consultations étroites en vue d'approfondir leurs relations bilatérales pour le bien de leurs peuples et pour contribuer davantage à l'état de droit au niveau international, à la paix et à la sécurité.

Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et de la République populaire de Chine ont souligné que le Moyen-Orient appartient aux peuples du Moyen-Orient et ne devrait pas devenir le théâtre d'interventions destructrices d'actants extérieurs à la région afin de faire avancer leurs objectifs géopolitiques.

Les deux parties ont examiné l'état actuel des relations Irano-chinoises dans les domaines économique, commercial, des investissements, de l'énergie et des transports, ainsi que les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération dans le cadre du programme de coopération global de 25 ans.