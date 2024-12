CGRI : les Yéménites s'en sortiront finalement haut la main

"Les Yéménites, comme ils ont résisté avec dignité et honneur jusqu’à aujourd’hui, continueront leur résistance par la grâce de Dieu Tout-Puissant et s'en sortiront finalement haut la main", a-t-il réitéré. Et de poursuivre : " Le font de la Résistance n’a pas faibli ; et tout le monde est témoin des compétences dont font preuve les Yéménites dans la défense de la Palestine ainsi que de l’organisation, chaque vendredi, de manifestations de soutien à Gaza », a-t-il soutenu.

Les forces armées yéménites ont revendiqué vendredi avoir tiré un « missile balistique hypersonique » Palestine-2 sur l'aéroport israélien Ben Gourion de Tel-Aviv. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré dans un communiqué télévisé que la frappe avait fait des blessés côté sioniste et perturbé le trafic aérien à l'aéroport.

En outre, les forces armées yéménites ont tiré des navires sur le navire Santa Ursula en mer Oman près du port Socotra.